Праздник ко Дню молодежи прошел в Воскресенске

27 июня общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк» объединило на одной площадке творчество, спорт, мастер-классы и патриотические активности. Оно организовано при поддержке молодежного центра «Олимпиец».

Встреча стартовала с торжественной церемонии. Глава округа Алексей Малкин вручил благодарственные письма активистам молодежных движений. Он отметил, что местная молодежь — это сила, которая движет округ вперед, а их идеи и инициативы делают Воскресенск лучше и современнее.

Для гостей работали разнообразные площадки. Любители рукоделия мастерили шопперы и рисовали картины цветным песком. Работали тематические фотозоны, викторины, а «Движение первых» проводило интерактивные мастер-классы и игры.

Будущие специалисты пробовали себя в графическом дизайне и в работе полицейскими на мастер-классах от Воскресенского колледжа. Российский Красный Крест и МЧС провели инструктаж по оказанию первой помощи и по правилам безопасности. Желающие учились играть на укулеле.

Спортивная часть включала показательные выступления по капоэйре, открытые тренировки, соревнования по кроссфиту и игру «ЭкоГольф». В яблоневом саду развернулась патриотическая локация: посетители писали письма бойцам, собирали гуманитарную помощь, учились делать сухой душ.

Работали выставка военной техники и площадки «Юнармии», «Боевого братства» и военно-патриотического клуба «Шторм». Кульминацией праздника стала пенная дискотека.