Праздник ко Дню молодежи прошел в Коломне

Участниками мероприятия, которое провели в конькобежном центре «Коломна», стали представители молодежных центров, волонтеры и юнармейцы. Праздник стал частью программы в Подмосковье и площадкой для обсуждения важных вопросов.

Участники представили свои проекты и смогли задать вопросы. Никита Чаплин отметил, что в Коломне очень активная молодежь. Он подчеркнул, что благодаря совместной работе губернатора и местной администрации ребята могут проводить много времени на улице и участвовать в различных активностях.

Для гостей работали тематические площадки от молодежных центров «Горизонт», «Русь» и «Выбор». Играли в настольные игры, пробовали силы в киберзоне, участвовали в интерактивах. Отдельным событием стал квиз, где команды соревновались в эрудиции. Параллельно можно было узнать о волонтерском движении, патриотических проектах и молодежных инициативах. Для всех желающих была открыта запись в объединения округа.

Председатель молодежного парламента Коломны Мария Шуткова рассказала, что организатором праздника выступило Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Участники обсудили инициативы, развитие городских пространств и поддержку проектов. Особое внимание уделили созданию новых общественных пространств и молодежных центров.​​