Праздник ко Дню города пройдет в Звенигороде 7 сентября

Звенигород отметит 873-й день рождения 7 сентября. Программа мероприятий для жителей и гостей обещает быть насыщенной и разнообразной: организаторы подготовили яркие выступления и мастер-классы на любой вкус.

Главная сцена будет располагаться рядом с Культурным центром имени Орловой. Здесь с 16:00 начнется концерт с участием творческих коллективов Одинцовского округа. А в 19:00 на ту же сцену выйдут московская кавер-группа и сольные исполнители.

В этот день также состоится праздник силового экстрима. На нем выступят русские богатыри — победители международных и всероссийских соревнований. Подобные состязания ранее проводились в Звенигороде к Дню Победы: силачи поднимали бревно весом 120 килограммов и носили коромысло весом 280 килограммов.

Кроме того, пройдут бесплатные мастер-классы, а также встречи в книжном магазине-клубе: в 11:00 психолог Лариса Дремина приглашает на интерактивную игру «Девичник», в 13:00 в креативном пространстве состоится мастер-класс по керамике «Декоративная тарелка-сувенир», а в 18:00 всех ждет вечер поэзии и бардовской песни.