Праздник ко Дню физкультурника пройдет в Воскресенске 9 августа

Во вторую субботу августа Россия традиционно будет отмечать День физкультурника. На спортивных площадках и в центральном парке Воскресенска 9 августа пройдут физкультурно-спортивные праздники и соревнования.

Главной площадкой спортивного мероприятия станет парк усадьбы Кривякино. Там состоится церемония награждения физкультурного актива городского округа, а также эстафеты «Играем с Салютом» от машиностроительного завода «Салют» и веселые старты с гигантским боулингом от молодежного центра «Олимпиец».

Для гостей выступят воспитанницы секции эстетической гимнастики «Калинка», а тренер по фитнес-йоге Елена Боровкова проведет динамичную зарядку.

В рамках спортивного праздника гостей и жителей округа ждут разнообразные мастер-классы: по ушу, настольному теннису и шахматам от спортивного комплекса «Химик»; по тяжелой атлетике от физкультурно-спортивного объединения «Центр»; по экотеннису от регионального оператора «Эколайн-Воскресенск»; по сборке и разборке автомата, раскладыванию парашюта от военно-патриотического клуба «Шторм» и «Союза десантников»; по мини-футболу от филиала «ВМУ» концерна «Уралхим».