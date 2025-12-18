Праздник к Новому году для детей с ОВЗ прошел в Одинцове

В выставочном центре «ВОЛИН-ЭКСПО» состоялась благотворительная елка. Она стала праздником для 500 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных и малообеспеченных семей.

Событие состоялось в рамках благотворительной акции «Как сказка в дом приходит к нам». Ребята увидели спектакль, приняли участие в различных мастер-классах и активностях. Также все смогли сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Организаторы подготовили серию увлекательных детских квестов. Их разработали таким образом, чтобы обучение участников дорожного движения проходило в интерактивном формате. Все успешно прошли испытания и получили новые знания.

По традиции, никто не остался без подарков. Каждый ребенок получил коробку со сладким подарком и игрушкой — символом года.