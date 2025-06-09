Праздник к 90-летию поселка имени Цюрупы прошел в Воскресенске

Поселок имени Цюрупы отметил 90-летие. В честь юбилея там организовали торжественное мероприятие.

Праздник состоялся на площади у поселкового Дома культуры. Здесь оборудовали торговые точки, установили батуты и аттракционы.

Юные жители поселка могли принять участие в мастер-классах и играх. Развлекательную программу для них подготовили артисты «Театра ростовых кукол „Софит“ и Дома культуры деревни Чемодурово.

Поздравил жителей с юбилеем поселка председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко. Он также вручил активистам населенного пункта благодарности главы муниципалитета.

С приветствием обратились настоятель Георгиевского храма рабочего поселка Николай Зверев, руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, ветеран Чеченской войны и участник СВО Олег Стегура.

Пенсионеры могли принять участие в розыгрыше сертификатов на экскурсии и других подарков. Его провели в рамках проекта «Активное долголетие».

Кроме того, артисты и творческие коллективы Воскресенска организовали концерт. Финалом праздника стала дискотека под открытым небом.