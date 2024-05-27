Праздник «Ярко в парках» прошел в Лобне

В парке Киово в Лобне прошла праздничная программа нового регионального проекта под названием «Ярко в парках». В рамках мероприятия провели концерт, фотовыставку, викторину, мастер-класс по украшениям и дискотеку.
Гости также имели возможность оставить свои пожелания на интерактивной доске «Поздравь свой парк». Глава городского округа Лобня, Анна Кротова, не только оставила свое поздравление, но и приняла участие в перетягивании каната. Напомним, что в настоящее время в Лобне проводится крупная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха. В связи с этим дополнительная нагрузка по посещаемости жителями временно переложилась на ближайшие парки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.