Праздник «Ярко в парках» прошел в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В парке Киово в Лобне прошла праздничная программа нового регионального проекта под названием «Ярко в парках». В рамках мероприятия провели концерт, фотовыставку, викторину, мастер-класс по украшениям и дискотеку.

Гости также имели возможность оставить свои пожелания на интерактивной доске «Поздравь свой парк». Глава городского округа Лобня, Анна Кротова, не только оставила свое поздравление, но и приняла участие в перетягивании каната. Напомним, что в настоящее время в Лобне проводится крупная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха. В связи с этим дополнительная нагрузка по посещаемости жителями временно переложилась на ближайшие парки.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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