Праздник гжельской керамики прошел в Мытищах

Мероприятие состоялось 31 января в Парке Мира. Гости праздника окунулись в удивительный мир знаменитого русского промысла.

Программа включала в себя ряд интерактивных и образовательных компонентов, направленных на углубленное погружение в традиции и технологии гжельской керамики. Особое внимание было уделено интерактивным методам обучения, позволяющим интегрировать теоретические знания с практическими навыками.

Одной из ключевых образовательных активностей стало интерактивное занятие под названием «Волшебная палитра для зимнего леса», которая в игровой форме способствовала ознакомлению участников с колористическими характеристиками гжельской росписи и ее символическим значением.

Состоялся также танцевальный мастер-класс в формате мини-диско и творческие мастер-классы «Кокошник в стиле Гжель» и «Чайная пара. Гжель». Уроки живописи позволили гостям не только освоить основные техники гжельской росписи, но и создать уникальные изделия на память.