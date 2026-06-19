Праздник добрососедства прошел в Воскресенске

Праздник День соседей прошел в сквере 75-летия Победы микрорайона Фетровой фабрики в Воскресенске. Для жителей подготовили развлекательную программу, а также организовали сбор предложений по развитию общественного пространства и народной программы партии.

Сквер 75-летия Победы, благоустроенный по народной программе партии «Единая Россия», стал площадкой для встречи жителей разных поколений. Организаторами праздника выступили местные отделения партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия» городского округа Воскресенск. Участниками стали жители микрорайона, депутаты округа, члены и сторонники партии, а также представители Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Для гостей подготовили насыщенную программу с участием театра ростовых кукол «Софит». Жители общались друг с другом, проводили время с семьями и обсуждали перспективы развития сквера. В ходе праздника все желающие могли внести свои предложения по благоустройству территории и другим вопросам, которые могут войти в народную программу.

Особое внимание уделили работе волонтеров округа. Участники встречи отметили вклад добровольцев, которые помогают в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. По словам организаторов, такие встречи помогают укреплять связи между жителями и создавать условия для открытого диалога с представителями власти.

«По инициативе единороссов День соседей вновь объединил жителей — эта традиция реализуется депутатами и находит постоянную поддержку у воскресенцев», — отметил руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.