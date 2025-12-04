Праздник для детей с участием корги-отряда прошел в Лосино-Петровском

Мероприятие под названием «Поделись теплом своей души» организовал в Центре детских инициатив коллектив Дома культуры «Октябрь». Для ребят подготовили развлекательную программу, которая подарила им много улыбок и хорошее настроение.

Особенным моментом стала встреча с представителями корги-отряда «Маруся и друзья» — эти милые и дружелюбные питомцы стали настоящими героями праздника.

Для ребят также провели мастер-класс по декоративному творчеству «Цветик-семицветик». Каждый смог проявить свои творческие способности и создать уникальную поделку своими руками. А чтобы сделать этот день еще более приятным и запоминающимся, для маленьких гостей организовали угощение.

«Мы искренне верим, что смогли подарить детям частичку тепла и добра. Видеть их счастливые лица — лучшая награда для нас! Спасибо всем, кто принял участие в организации и проведении этого мероприятия», — сказала начальник отдела социальной политики, культуры и спорта Екатерина Микаева.