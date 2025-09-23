Праздник для детей к 35-летию МЧС России прошел в Балашихе

В семейном центре «Непоседы» в Балашихе состоялось яркое и познавательное мероприятие, посвященное 35-летию МЧС России. Сотрудники МЧС по городскому округу Балашиха организовали для детей интерактивные занятия, в которых обучение органично сочеталось с игрой.

Ребятам продемонстрировали современную пожарно-спасательную технику, рассказали о важных аспектах работы спасателей и провели серию увлекательных конкурсов. Дети участвовали в играх на пожарную тематику, учились оказывать первую помощь и завязывать пожарные узлы. Свои знания правил пожарной безопасности ребята проверили в викторине, что позволило закрепить полученную информацию в игровой форме.

В честь юбилея МЧС России и 98-летия органов Государственного пожарного надзора был организован конкурс детских поделок и рисунков, победители которого получили памятные подарки.

«Вместе с ребятами из центра „Непоседы“ мы провели различные конкурсы и активности на пожарно-спасательную тематику: игры в крестики-нолики, соревнования по надеванию боевой одежды, перетягиванию пожарного рукава, тушение имитируемого пожара», — рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха Алексей Якушин.

Кроме того, воспитанникам центра «Непоседы» вручили информационные буклеты по пожарной безопасности, которые помогут детям и их семьям лучше ориентироваться в вопросах безопасности и действий при чрезвычайных ситуациях.