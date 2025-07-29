Праздник «День Нептуна» прошел на пляже реки Семиславка в Воскресенске

Концерт и пенную дискотеку организовали на пляже реки Семиславка в Воскресенске. Здесь отметили День Нептуна.

Сотрудники центра культуры и досуга «Москворецкий» подготовили театрализованное представление. Они изобразили борьбу за трон морского царя его дочерей Урсулы и Океании и соревнования от советницы Крабс.

Танцевальные и вокальные номера представили артисты Центра развития культуры, коллектива современного танца «Иллюзия» и Детской вокальной студии «ДоМиСолькИ». Из лафетного ствола пожарной машины посетителей пляжа обливали сотрудники МЧС.

После праздник переместился в парк «Москворецкий». Здесь всех желающих угощали ухой. Кроме того, провели пенную дискотеку.

Ранее мы рассказывали о том, что парк «Кривякино» в Воскресенске стал одним из самых посещаемых в Подмосковье. За неделю его посетили 34 тысячи человек.