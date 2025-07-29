Парк «Кривякино» в Воскресенске стал одним из самых посещаемых в Подмосковье

За неделю парк «Кривякино» в Воскресенске посетили 34 тысячи человек. Такие данные привели в Министерстве благоустройства Московской области.

В итоге парк занял седьмое место в рейтинге самых посещаемых парков Подмосковья. Всего за месяц в нем побывала 91 тысяча человек.

Недавно здесь прошла реконструкция. Теперь парк — это пространство, в котором историческое наследие сочетается с современными удобствами.

В парке есть живописные аллеи, современные игровые площадки, сцена для выступлений, танцевальная площадка и амфитеатр.

В «Кривякино» организуют культурные и развлекательные события. К примеру, уже в эту субботу здесь состоится областное мероприятие «Культурный код Подмосковья». Для гостей организуют мастер-классы, в том числе по мечевому бою и рубке шашкой Казарла. Пройдут интерактивные программы и экскурсии.