Праздник активистов прошел в Мытищах

В Подмосковье прошел праздник, посвященный годовщине Дома Движения Первых. В нем приняли участие более 700 молодых лидеров и активистов региона.

Сбор провели на базе Российского университета кооперации. Участниками стали школьники, студенты, а также их родные.

«У нас большая и разновозрастная команда — от „Орлят России“ до студентов вузов. Мы приглашаем не только активистов, но и их семьи. Многие наши проекты созданы для укрепления семейных связей», — рассказала председатель Движения Первых в Мытищах Татьяна Макеева.

В программу вошли мастер-классы и «Классные встречи» — формат, где ребята общаются с успешными людьми.

В конце дня состоялся концерт и награждение самых активных участников прошлого года. Дом Движения Первых в области стал центром для молодежных проектов.

«Все решения мы согласовывали с руководством университета. Это помогло наладить работу с Министерством образования и общественными организациями», — отметил советник руководителя Росмолодежи Илья Бубнов.