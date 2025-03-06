Праздничный концерт в преддверии 8 Марта прошел в Химках
Концерт, посвященный Международному женскому дню, провели в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Организовать программу помогли представители общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» и члены клуба «Активное Долголетие».
Выступили на сцене с творческими номерами ансамбль «Родные напевы» и хор «Сударушки». Присутствующих женщин поздравили с наступающим Международным женским днем.
«Участницы Союза пенсионеров вносят значительный вклад в общественную жизнь города. Для меня было честью наградить благодарственными письмами ветеранов движения и его активных членов за их гражданскую позицию, содействие и помощь участникам СВО. Спасибо вам за вашу энергию, труд и доброе сердце!» — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Помимо этого, перед началом концерта зрители смогли насладиться выставкой рукоделия, которую также подготовили активные жители округа, и принять участие в беспроигрышной лотерее.
«Дорогие дамы, в этот замечательный весенний день от всей души поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю любви, тепла и радости! Пусть вас окружает внимание и забота!» — поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.