Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы прошел в Мытищах

Праздничное мероприятие и концерт прошли в день празднования 80-летия Великой Победы в Центре культуры «Подмосковье». В программе выступили хореографические и вокальные коллективы, а также солисты учреждения и его филиалов, известные не только в городском округе Мытищи.

Все участники имеют звание образцовых и обладают множеством наград с конкурсов разных уровней. Художественный руководитель ЦК «Подмосковье» Константин Шиляев отметил, что на сцене выступали как нынешние, так и бывшие воспитанники нашего Центра культуры.

«Мы пригласили принять участие в этом значимом концерте Заслуженного артиста Забайкальского края, поэта, певца и композитора Николая Рябуху. Его выступление стало настоящим подарком для гостей и жителей нашего поселка. К сожалению, сегодня наша страна снова защищает свои интересы, и наши ребята участвуют в специальной военной операции. Мы чтем память героев Великой Отечественной войны и вместе со всеми надеемся на новую Победу», — сказал Шиляев.