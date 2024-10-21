Праздничный концерт ко Дню сельского старосты проведут в Мытищах 23 октября

Закон о сельских старостах приняла Московская областная дума шесть лет назад. В Подмосковье их было тогда 16. Обязанностями старост было местное управление в сельских населенных пунктах. Они на общественных началах представляли интересы земляков в органах местного самоуправления.

День сельского старосты пройдет 23 октября в 17:30. На сцене центра культуры «Подмосковье» выступят местные артисты. Для всех желающих вход на праздничный концерт бесплатный.

Гостей приглашают по адресу: городской округ Мытищи, микрорайон поселок Пироговский, улица Пионерская, строение № 2.

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