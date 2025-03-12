Праздничный концерт для инвалидов по зрению прошел в Мытищах

Общественная палата Мытищ совместно с депутатами подарили праздничное настроение женщинам из мытищинской организации инвалидов по зрению. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, провели накануне праздника в реабилитационном центре инвалидов.

Атмосфера тепла и радости, где каждая женщина могла почувствовать себя особенной и важной, царила на концерте. Председатель Всероссийского общества слепых Игорь Савош, а также депутаты окружного совета Елена Сюмак и Юрий Казанов обратились к присутствующим с поздравительными словами. Они также рассказали о новых инициативах и проектах, которые реализуются в округе.

Гости с удовольствием отвечали на вопросы из зала, делясь информацией о том, как власти работают над улучшением жизни людей с ограниченными возможностями.

Праздничное настроение дополнительно создали выступления талантливых музыкантов — гитаристов и авторов-исполнителей Сергея Егорова и Алины Мон. Их песни наполнили зал позитивом и радостью, создавая ощущение настоящего праздника. Приятное чаепитие, во время которого женщины получили подарки, символизирующие внимание и заботу о них, стало завершением теплой встречи.