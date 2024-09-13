Праздничные мероприятия в честь 401-летия города пройдут в парках в Мытищах

В городском округе Мытищи начались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню округа. Основная программа запланирована на выходные, и, несмотря на решение не проводить пышных торжеств и фейерверка из солидарности с жителями приграничья, горожанам скучать не придется.

В афише мероприятий значатся такие программы, как «Город М!», «Мы вместе», «Гуляй, душа», «В ритме твоего округа», «Сезон ежевики» и «Высота 401». Жители и гости округа смогут спланировать свои выходные и выбрать интересные события для посещения вместе с родными и друзьями.

На всех площадках празднования организована работа пунктов по сбору гуманитарной помощи. Каждый желающий сможет внести свой посильный вклад в поддержку жителей Курской и Белгородской областей. Собранные средства будут направлены на помощь тем, кто в ней нуждается.

Организаторы уверены, что даже без пышных торжеств праздник пройдет ярко и запомнится всем участникам своей теплой атмосферой и духом единства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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