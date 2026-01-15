Праздничную программу для людей старшего возраста провели в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Концертная программа прошла в преддверии старого Нового года в учреждении социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Воскресенский“» поселка имени Цюрупы. Творческий коллектив Дома культуры исполнил для старшего поколения хорошо знакомые песни, создав теплую и радостную атмосферу.

Подобные концерты особенно важны для людей старшего возраста. Они дают возможность весело и с пользой провести время, получить заряд положительных эмоций и почувствовать заботу.

Работа с людьми старшего возраста в округе ведется постоянно. Например, 14 января во Дворце культуры «Юбилейный» прошла развлекательная программа «Новогодняя четверть XXI века» для представителей старшего поколения из творческих коллективов.