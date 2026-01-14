Участники клуба «Активное долголетие» выступили на концерте в Воскресенске

Яркая развлекательная программа «Новогодняя четверть XXI века» прошла в канун Старого Нового года во Дворце культуры «Юбилейный». В ней приняли участие представители старшего поколения из творческих коллективов комплексного центра социального обслуживания «Воскресенский».

Талантливые выступления, искренний задор и невероятная энергия «долголетов» покорили зрителей. Артисты серебряного возраста стали главным украшением всего мероприятия. Они создали атмосферу настоящего праздника и подарили публике множество ярких эмоций.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье с октября 2019 года. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно. Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.