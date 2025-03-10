Праздничное шествие волонтеров к 8 Марта состоялось в Лобне

Акцию «Дорогая, ты права!» провели в Лобне. Активисты прошли в составе колонны от Центрального парка до местной станции. Мероприятие приурочили к Международному женскому дню.

Шествие проводят в округе уже в третий раз. Его организовали активисты движения «Молодая Гвардия», представители администрации муниципалитета и Совета депутатов, а также волонтеры и народная дружина.

Они прошли по городу с праздничной музыкой. Встречным женщинам активисты д арили цветы. Всего с 8 Марта удалось поздравить более 100 жительниц Лобни.

«В этот солнечный день наши мужчины подарили жительницам не только цветы, но и яркие эмоции. Дорогие женщины, пусть ваши лица всегда озаряет улыбка! С праздником!» — добавила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Кроме того, к Международному женскому дню в округе провели около 50 событий. Они состоялись в школах и детских садах, учреждениях культуры и в общественных пространствах.