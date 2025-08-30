Праздничная программа ко Дню города пройдет в Чехове 6 сентября

Уже на следующей неделе Чехов отпразднует 71 годовщину со дня основания. На расширенном оперативном совещании под руководством первого заместителя главы муниципального округа Дениса Юркова обсудили организацию и подготовку мероприятий, приуроченных к празднованию.

Традиционно торжество начнется с возложения цветов к памятникам Антону Павловичу Чехову, Алексею Михайловичу Прокину и мемориалам на бульваре Воинской Славы.

В городском парке культуры и отдыха пройдут гастро-фестиваль «Чеховская кухня», розыгрыши призов, выступление Алексея Глызина, рок-концерт «Парк-Рок» с участием трибьют-групп «Кино» и «AC/DC», фаер-шоу, мастер-классы и множество других развлечений.

На набережной реки Теребенки будут организованы фестиваль анимации «Кошки-мышки», творческий мастер-класс по рисованию, военно-спортивные интерактивы, игровые площадки. На Советской площади состоится концертная программа с участием коллективов Чехова, Анны Сизовой, духовой кавер-группы Brevis Brass Band, Константина Кожевникова, ведущей Анны Морозовой и хедлайнера — белорусско-российской поп-рок-группы «IOWA».

Жителей и гостей округа ждут и массовые спортивные мероприятия: «Лопасненский забег», мото-шоу и шоу стритрейсеров «Чеховский форсаж» у Дворца спорта «Олимпийский», фестиваль единоборств с мастер-классами и турнирами по боксу, сумо, дзюдо и самбо на стадионе «Химик».

Кубок открытия хоккейного сезона 2025–2026 пройдет в Ледовом дворце, где встретятся команды «Волки», «НЛ», «Администрация» и «Ледоруб». Вечером запланировано бесплатное массовое катание с выступлением фигуристок спортивной школы «Витязь».

Также гостей праздника ждут соревнования по пляжному волейболу и баскетболу, в 15:00 на стадионе «Гидросталь» состоится матч между командами «Звезды футбола» и «Эстрады Забей». В рамках чемпионата России по гандболу в 16:00 во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет игра между «Чеховскими медведями» и «Каустиком».

Полная программа размещена на сайте администрации округа.