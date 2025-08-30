Праздничная программа ко Дню города пройдет в Чехове 6 сентября

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Уже на следующей неделе Чехов отпразднует 71 годовщину со дня основания. На расширенном оперативном совещании под руководством первого заместителя главы муниципального округа Дениса Юркова обсудили организацию и подготовку мероприятий, приуроченных к празднованию.

Традиционно торжество начнется с возложения цветов к памятникам Антону Павловичу Чехову, Алексею Михайловичу Прокину и мемориалам на бульваре Воинской Славы.

В городском парке культуры и отдыха пройдут гастро-фестиваль «Чеховская кухня», розыгрыши призов, выступление Алексея Глызина, рок-концерт «Парк-Рок» с участием трибьют-групп «Кино» и «AC/DC», фаер-шоу, мастер-классы и множество других развлечений.

На набережной реки Теребенки будут организованы фестиваль анимации «Кошки-мышки», творческий мастер-класс по рисованию, военно-спортивные интерактивы, игровые площадки. На Советской площади состоится концертная программа с участием коллективов Чехова, Анны Сизовой, духовой кавер-группы Brevis Brass Band, Константина Кожевникова, ведущей Анны Морозовой и хедлайнера — белорусско-российской поп-рок-группы «IOWA».

Жителей и гостей округа ждут и массовые спортивные мероприятия: «Лопасненский забег», мото-шоу и шоу стритрейсеров «Чеховский форсаж» у Дворца спорта «Олимпийский», фестиваль единоборств с мастер-классами и турнирами по боксу, сумо, дзюдо и самбо на стадионе «Химик».

Кубок открытия хоккейного сезона 2025–2026 пройдет в Ледовом дворце, где встретятся команды «Волки», «НЛ», «Администрация» и «Ледоруб». Вечером запланировано бесплатное массовое катание с выступлением фигуристок спортивной школы «Витязь».

Также гостей праздника ждут соревнования по пляжному волейболу и баскетболу, в 15:00 на стадионе «Гидросталь» состоится матч между командами «Звезды футбола» и «Эстрады Забей». В рамках чемпионата России по гандболу в 16:00 во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет игра между «Чеховскими медведями» и «Каустиком».

Полная программа размещена на сайте администрации округа.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте