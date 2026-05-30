Православным рассказали, кого можно поминать на Троицу

Иерей Денисов: на Троицу можно поминать всех ушедших из жизни

Во время праздничного богослужения на Троицу православные поминают в молитве всех, кто когда-либо жил на земле. Об этом ТАСС рассказал благочинный Жуковского церковного округа Московской области иерей Димитрий Денисов.

По его словам, в заупокойном обращении к богу перечисляются разные ситуации, при которых человек мог уйти из жизни.

Священник объяснил, что в келейной молитве, то есть совершаемой самостоятельно в домашних условиях, можно поминать самоубийц. Он назвал заблуждением представления о запрете на это.

«Есть несколько исключительно келейных молитв — преподобным Льву Оптинскому и Паисию Величковскому, а также мученику Уару, но они связаны с мольбой об облегчении „загробной участи“ таких людей», — подчеркнул священнослужитель.

Ранее в честь православного праздника шесть российских регионов объявили 1 июня выходным днем. В преддверии Троицы храмы украсят зелеными ветками, будут проводиться торжественные богослужения.