Православным рассказали, кого можно поминать на Троицу
Иерей Денисов: на Троицу можно поминать всех ушедших из жизни
Во время праздничного богослужения на Троицу православные поминают в молитве всех, кто когда-либо жил на земле. Об этом ТАСС рассказал благочинный Жуковского церковного округа Московской области иерей Димитрий Денисов.
По его словам, в заупокойном обращении к богу перечисляются разные ситуации, при которых человек мог уйти из жизни.
Священник объяснил, что в келейной молитве, то есть совершаемой самостоятельно в домашних условиях, можно поминать самоубийц. Он назвал заблуждением представления о запрете на это.
«Есть несколько исключительно келейных молитв — преподобным Льву Оптинскому и Паисию Величковскому, а также мученику Уару, но они связаны с мольбой об облегчении „загробной участи“ таких людей», — подчеркнул священнослужитель.
Ранее в честь православного праздника шесть российских регионов объявили 1 июня выходным днем. В преддверии Троицы храмы украсят зелеными ветками, будут проводиться торжественные богослужения.