Пожарных в Одинцове поздравили с профессиональным праздником | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:29 Пожарных в Одинцове поздравили с профессиональным праздником Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Пожарная охрана России в этом году отмечает 375-летие. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил сотрудников пожарно-спасательного гарнизона с профессиональным праздником.

Глава округа отметил лучших сотрудников пожарной охраны благодарственными письмами и получил из рук руководителей гарнизона медаль МЧС России «За содружество во имя спасения». Эта награда вручается за эффективную деятельность в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Ведомственные награды подчиненным вручили начальник отдела надзорной деятельности Владимир Сторожук и начальник 7-го пожарно-спасательного отряда Андрей Пряхин.

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После торжественной церемонии главе Одинцовского округа продемонстрировали современную пожарную автоцистерну на базе «КАМАЗ», недавно поступившую в подразделение. Также Андрей Иванов лично проверил работу 52-метровой пожарной автолестницы.

«В нашей стране не так много структур, которые имеют подобную глубокую историю. Во все времена, и сегодняшний день — не исключение, ваша служба занимает ключевое место в обеспечении общественной безопасности. Люди, которые занимаются этим благородным делом всегда пользовались огромным уважением и авторитетом в обществе», — отметил Иванов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья переведут на цифровой контроль.

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