Пожарных поздравили в профессиональным праздником в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

День пожарной охраны отметили в пожарной части № 67 в Солнечногорске. На торжественном мероприятии вручили благодарственные письма лучшим сотрудникам.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков и председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко поблагодарили сотрудников пожарной охраны за высокий профессионализм и преданность делу.

«Поздравляю всех причастных с Днем пожарной охраны! Желаю крепкого здоровья, как можно больше спокойных смен и сухих рукавов! Пусть в службе будет меньше риска, а любая стихия всегда покоряется вам», — сказала председатель Совета депутатов Марина Веремеенко.

В этот день прямо в пожарной части также состоялась церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Четыре юных жителя округа получили не только свой главный документ, но и памятные подарки и поздравительные открытки.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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«Я впечатлен профессиональным подходом и силой духа наших пожарных. Они — настоящие герои. Также вручил паспорта юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет. Это важный шаг на пути во взрослую жизнь, и я горжусь тем, что могу быть частью этого события», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

В городском округе Солнечногорск боевое дежурство ежедневно несут более 30 человек и 10 единиц техники.

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