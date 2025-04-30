Пожарных поздравили в профессиональным праздником в Солнечногорске

День пожарной охраны отметили в пожарной части № 67 в Солнечногорске. На торжественном мероприятии вручили благодарственные письма лучшим сотрудникам.
Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков и председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко поблагодарили сотрудников пожарной охраны за высокий профессионализм и преданность делу.
«Поздравляю всех причастных с Днем пожарной охраны! Желаю крепкого здоровья, как можно больше спокойных смен и сухих рукавов! Пусть в службе будет меньше риска, а любая стихия всегда покоряется вам», — сказала председатель Совета депутатов Марина Веремеенко.
В этот день прямо в пожарной части также состоялась церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Четыре юных жителя округа получили не только свой главный документ, но и памятные подарки и поздравительные открытки.
«Я впечатлен профессиональным подходом и силой духа наших пожарных. Они — настоящие герои. Также вручил паспорта юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет. Это важный шаг на пути во взрослую жизнь, и я горжусь тем, что могу быть частью этого события», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.
В городском округе Солнечногорск боевое дежурство ежедневно несут более 30 человек и 10 единиц техники.
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