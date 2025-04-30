Пожарных поздравили в профессиональным праздником в Солнечногорске

День пожарной охраны отметили в пожарной части № 67 в Солнечногорске. На торжественном мероприятии вручили благодарственные письма лучшим сотрудникам.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков и председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко поблагодарили сотрудников пожарной охраны за высокий профессионализм и преданность делу.

«Поздравляю всех причастных с Днем пожарной охраны! Желаю крепкого здоровья, как можно больше спокойных смен и сухих рукавов! Пусть в службе будет меньше риска, а любая стихия всегда покоряется вам», — сказала председатель Совета депутатов Марина Веремеенко.

В этот день прямо в пожарной части также состоялась церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Четыре юных жителя округа получили не только свой главный документ, но и памятные подарки и поздравительные открытки.