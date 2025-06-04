Пожарные учения прошли в торговом центре в Видном

Представители МЧС и сотрудники торгового центра «Курс» в Видном отработали действия при условном возгорании. Там организовали пожарные учения.

По сценарию короткое замыкание электрического полотенцесушителя произошло в туалете. Якобы это стало причиной пожара в здании.

После работник охраны доложил об инциденте руководству. Они оперативно вызвали спасателей и нажали кнопку пожарной сигнализации, провели эвакуацию посетителей и сотрудников.

Пожарные прибыли на место в течение пяти минут. Специалисты быстро локализовали условное пламя и не допустили его распространения.

Кроме того, после завершения пожарных учений провели разбор ошибок. Персоналу указали на недочеты, которые могут повлиять на исход в реальной ситуации, чтобы сотрудники отработали их.

Ранее мы рассказывали о том, что порядок действий при пожаре отработали сразу в нескольких в торговых центрах Ленинского округа.