Порядок действий при пожаре отработали в торговых центрах Ленинского округа

В Ленинском городском округе прошли практические учения по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. По инициативе губернатора Андрея Воробьева такие тренировки регулярно, раз в квартал, проводятся в торгово-развлекательных центрах и социальных учреждениях Московской области для повышения готовности граждан к действиям при пожаре.

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации округа Андрей Асеев сообщил, что во время учений на торговой площадке звучит условная пожарная тревога, после чего проводится эвакуация сотрудников и посетителей. Затем свои навыки отрабатывают сотрудники МЧС. В Ленинском округе насчитывается 40 торговых центров, все они обязаны регулярно проводить подобные тренировки.

Одно из таких мероприятий прошло 3 июня в торговом центре «Курс» в городе Видное. Посетители спокойно покинули здание без паники, а персонал четко выполнил все инструкции.