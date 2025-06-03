Порядок действий при пожаре отработали в торговых центрах Ленинского округа
В Ленинском городском округе прошли практические учения по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. По инициативе губернатора Андрея Воробьева такие тренировки регулярно, раз в квартал, проводятся в торгово-развлекательных центрах и социальных учреждениях Московской области для повышения готовности граждан к действиям при пожаре.
Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации округа Андрей Асеев сообщил, что во время учений на торговой площадке звучит условная пожарная тревога, после чего проводится эвакуация сотрудников и посетителей. Затем свои навыки отрабатывают сотрудники МЧС. В Ленинском округе насчитывается 40 торговых центров, все они обязаны регулярно проводить подобные тренировки.
Одно из таких мероприятий прошло 3 июня в торговом центре «Курс» в городе Видное. Посетители спокойно покинули здание без паники, а персонал четко выполнил все инструкции.
«Согласно легенде, сегодня мы отрабатывали действия в ситуации условного поджога туалета в здании торгового центра. У нас сработала система пожарной сигнализации. Действия контролеров на этом случай должны быть следующими: размотать первичные средства пожаротушения, приступить к посильному тушению, встретить пожарное подразделение, указать им кратчайший путь до пожарного гидранта и приступить к эвакуации посетителей», — пояснил начальник отдела пожарной безопасности сети «Курс» Сергей Илиев.
Представители МЧС отметили, что при работе на объекте основное внимание спасателей сосредоточено на спасении людей, которые могут оставаться внутри здания, и только после этого — на тушении пожара.