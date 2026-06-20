Пожарно-тактические учения провели в школе № 12 в Мытищах

В школе № 12 в Мытищах прошли пожарно-тактические учения с участием сотрудников 315-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». Главная цель тренировки — отработка слаженных действий огнеборцев и проверка готовности к экстренному реагированию в местах массового пребывания детей.

По легенде учений, возгорание произошло в одном из учебных помещений. После срабатывания сигнализации администрация школы организовала эвакуацию учащихся и педагогов. Пожарные расчеты оперативно прибыли к месту вызова, провели разведку и выполнили боевое развертывание.

Заместитель начальника 315-й пожарно-спасательной части Вадим Барановский отметил, что подобные тренировки позволяют спасателям поддерживать высокую профессиональную готовность. Регулярные учения помогают огнеборцам совершенствовать навыки и отрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях, где на счету каждая минута.

Помимо практической отработки тушения, спасатели провели противопожарный инструктаж для сотрудников школы. Специалисты также проверили исправность пожарных гидрантов, оценили состояние подъездных путей и детально изучили планировку здания.

Регулярные пожарно-тактические учения в образовательных учреждениях являются важной частью системы безопасности Подмосковья. Такие мероприятия позволяют не только поддерживать готовность экстренных служб, но и повышать уровень пожарной грамотности среди педагогов и школьников.