Поздравления от юных жителей Подмосковья будут звучать в автобусах «Мострансавто»

В преддверии Нового года «Мострансавто» предлагает юным жителям Подмосковья стать частью праздничной акции. Их аудиопоздравления смогут прозвучать в салонах автобусов во время новогодних каникул.

Пассажиры услышат короткие добрые пожелания, записанные детскими голосами. Проект направлен на создание праздничного настроения и будет охватывать автобусы всех филиалов предприятия.

Чтобы поучаствовать, детям нужно до 10 декабря прислать аудиозапись на электронную почту pressamta@mtamo.ru. Запись должна длиться 10–15 секунд, быть в формате MP3 или WAV и сделана в тихом месте, чтобы голос звучал чисто. В письме необходимо указать ФИО и возраст ребенка, населенный пункт, а также приложить сам файл. От одного участника принимают только одно поздравление.