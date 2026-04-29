Поваленные ветром деревья спилили и убрали в Мытищах

Сотрудники коммунальных служб продолжают устранять последствия непогоды в Мытищах. Они убирают деревья, упавшие из-за шквалистого ветра.

Работники получили заявку на расчистку территории на Станционной улице. Они спилили деревья, представляющие опасность для пешеходов, и вывезли бревна на специальный полигон.

Также коммунальщики расчищают улицы от снега. После уборки дорог и тротуаров они проводят противогололедную обработку.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что влияние циклона в Московском регионе будет ослабевать в течение дня. В столице 29 апреля прогнозируется облачная погода, небольшой снегопад и дожди. В связи с непогодой коммунальные службы Московской области перевели на усиленный режим работы.

По словам эксперта, погода начнет улучшаться в мае. Первого числа столбики термометров в Москве поднимутся до +11 градусов, а третьего — до +21 градуса.