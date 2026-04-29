В Москве 29 апреля будут мокрый снег, дождь и до +5

В Москве в среду будут осадки в виде мокрого снега и дождя, температура прогреется до +5 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«В течение дня ненастное влияние циклона будет постепенно ослабевать. В Москве ожидается облачная, вечером с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, днем — с дождем», — сказал он.

По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +2-5 градусов — это аномальный холод для конца апреля, который на 10 градусов ниже нормы. Атмосферное давление вырастет и к вечеру достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

В Москве 28 апреля на метеостанции ВДНХ зафиксировали 10 сантиметров снега, в Дмитрове — 23 сантиметра. В итоге обновился суточный рекорд для 28 апреля по высоте снега, который держался с 1971 года и составлял семь сантиметров.