Стало известно, когда в столицу вернется тепло

Синоптик Тишковец: в Москве с наступлением мая потеплеет

С приходом мая погода в Москве начнет улучшаться. Уже 1 мая температура поднимется до +11 градусов. А 3 мая столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Первомай снежный покров растает, в сумерках без осадков и около нуля, в дневные часы облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь», — рассказал Тишковец.

Ожидается +8…+11 градусов. Ветер северо-западный, западный, три-семь метров в секунду.

В Москве в среду будут осадки в виде мокрого снега и дождя, температура прогреется до +5 градусов. Атмосферное давление вырастет и к вечеру достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

Из-за плохой погоды и временных ограничений движения в центре Москвы власти рекомендуют жителям и гостям города пользоваться общественным транспортом. Пассажирам также советовали планировать маршруты заранее.