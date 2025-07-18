Посвященный середине лета праздник провели для детей в Воскресенске

На площади перед Дворцом культуры «Юбилейный» в Воскресенске прошла развлекательная программа для детей «Середину лета празднует планета!». Мероприятие провели в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
Воспитанники театральной студии «Спектр» рассказали ребятам, по каким приметам можно определить середину лета. Юных зрителей также развлекала сказочная героиня Баба Яга. Дети танцевали, играли и разгадывали загадки. На мероприятии выступили артисты Ансамбля народного танца «Эдельвейс» под руководством Елены Политовой.
В конце праздничной программы ребятам пожелали отлично провести оставшуюся половину лета. Собравшиеся сделали на память традиционное совместное фото.