Посвященный Дню студента праздник прошел на катке во Фрязине

На катке вблизи спорткомплекса «Олимп» во Фрязине организовали праздник, посвященный Дню студента. Вместе с юными жителями округа на лед вышли молодые фигуристы.

Они выступили перед гостями праздника, показав все свое мастерство.

«Каток хороший. Нам, на самом деле, не очень важно, где кататься. Главное показывать, как мы умеем кататься. Этот лед довольно хороший и думаю, мы покажем все, что можем», — отметила юная фигуристка Мария Терехова.

К спортсменам присоединились пришедшие на каток студенты и школьники. Под музыку ребята насладились веселыми катаниями.

«Лед просто шикарный. Скользишь, как сыр в масле. Ждали очень сильно. Честно. Зиму ждали так, как лето не ждали», — поделилась гостья мероприятия Марина Мартыненко.

Вход на каток свободный для всех жителей, он будет работать вплоть до весны. Можно прийти со своими коньками, а можно взять напрокат прямо на месте. Лед на катке обновляют регулярно.

«Ежедневно в ночное время, мы заливаем лед по мере необходимости. И есть санитарные дни, когда лед заливаем через каждые два часа в течение дня», — рассказала директор Спортивного комплекса «Олимп» Елена Железняк.