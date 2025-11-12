«Держится молодцом». Губернатор Воробьев навестил пострадавшего от взрыва в Красногорске мальчика

Пострадавшего после взрыва в Красногорске мальчика прооперировали. Девятилетнего ребенка навестил губернатор Андрей Воробьев . Он пообещал оказать семье всю необходимую поддержку.

«Состояние тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», — рассказал глава региона.

Андрей Воробьев пообещал оказать семье всю необходимую поддержку. По словам директора ДКЦ Рошаля Татьяны Шаповаленко, после операции мальчик проснулся в стабильном состоянии, сейчас он находится в стационаре.

«Чувствует себя хорошо. Конечно, стресс тяжелейший, поэтому сейчас он отдохнет и к лечению подключатся психологи и другие наши специалисты-реабилитологи», — рассказала она.

Поддержать пострадавшего приехал и его тренер по кикбоксингу Сергей Асланов. Он рассказал, что мальчик занимается спортом около двух лет и уже успел показать высокие результаты.

«У него очень мужской характер, он достойно выступает и показывает нашу страну. Наш спорт продвигается за счет таких ребят. Он занимал и вторые, и первые места. Я не думаю, что мы на этом остановимся. Мы его не бросим, будем обязательно дальше заниматься», — сказал Сергей Асланов.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура.

Мальчик пострадал на детской площадке в Красногорске. На пути на тренировку он увидел денежный сверток и решил подобрать его. Это была замаскированная мина, которая тут же сдетонировала. Ребенок получил тяжелую травму обеих кистей рук.