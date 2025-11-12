Состояние пострадавшего в Красногорске мальчика стабилизировали

Бригада хирургов-травматологов оперировала 10-летнего мальчика, пострадавшего от взрыва в Красногорске, в течение шести с половиной часов. Об этом 360.ru рассказала директор ДНКЦ имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

«Мальчик получил тяжелую взрывную травму обеих кистей рук, больше правой. Он подорвался на каком-то взрывном устройстве, просто развернув денежную купюру», — отметила она.

Глава клиники уточнила, что после операции ребенок проснулся в стабильном состоянии, его перевели в обычную палату.

«Сейчас уже вполне может с нами общаться и разговаривать. Травма, конечно, тяжелая, особенно правой кисти. Там разрывы мягких тканей, к сожалению, отрыв нескольких пальцев. <…> Конечно, стресс тяжелейший», — объяснила Шаповаленко.

По ее словам, врачи будут делать все возможное, чтобы максимально восстановить функцию правой кисти. К лечению также подключат психологов и реабилитологов.

Ранее очевидец в беседе с 360.ru рассказал, что мальчик подобрал СВУ по дороге на тренировку. Мужчина сообщил, что похожая на болт взрывчатка была обернута в пачку денег, перевязанную красной подарочной ленточкой. СВУ сдетонировало, когда до секции оставалось примерно 150 метров.