Постановка театра из Мытищ победила на фестивале дуэтов и моноспектаклей

Спектакль «На берегах Невы» Мытищинского театра кукол «Огниво» стал одним из победителей фестиваля дуэтов и моноспектаклей. Его отобрали из более чем 160 заявок, он вошел в число 16 участников конкурса.

Спектакль представили в начале февраля на открытом театральном фестивале «Бинокль», который проходил в Санкт-Петербурге.

Результаты творческих соревнований объявили 23 февраля на закрытии мероприятия. Спектакль театра кукол «Огниво» имени Станислава Железкина завоевал первое место в номинации «Лучшая режиссура». Почетную награду получила режиссер этой постановки Мария Кузнецова. Заслуженная артистка России Наталья Котлярова, актер Иван Соловьев участвовали в спектакле, музыкальное оформление подготовил Андрей Миронов, а художником выступил Амир Ерманов.

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