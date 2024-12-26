Посол Уганды побывал с экскурсией на кабельном заводе в Подольске

В главном цехе завода Мозесу Кизиге показали все этапы производства кабеля. Посол оценил качество продукции предприятия и высокие технологии, которые применяются. Дипломат также увидел, как собирают уникальное оборудование для производства кабеля в цехе станкостроения, и познакомился с процессами гальваники в конструкторском бюро «Химникель».

Особый интерес посла вызвали автомобили багги, которые собирают в гараже завода на базе Mitsubishi Pajero. Мозес Кизиге подробно расспросил специалистов о процессе создания этих машин.

В завершении экскурсии дипломата угостили вкусной выпечкой в кафе-пекарне предприятия. Максим Тугучев отметил что этот визит откроет новые горизонты для совместных проектов России и Уганды.