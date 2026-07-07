Последствия залива в доме на Летной улице устранили в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ проверили устранение последствий затопления в доме на Летной улице. Было дано поручение выдать собственникам пострадавших квартир акты о затоплении и предоставить документацию о выполненных работах.

Заместитель главы городского округа Александр Хаюров провел встречу в формате срочной выездной администрации с жителями дома № 25 по Летной улице, в которой также участвовали специалисты профильных служб администрации, Министерства чистоты, управляющей компании и депутатского корпуса.

Затопление жилых помещений и мест общего пользования в период дождей произошло в первом подъезде дома. Утечка была вызвана расхождением кровельного покрытия в местах соединения с внутренним водостоком. Управляющая компания провела мероприятия по ремонту кровельного покрытия, однако уже в следующий дождливый день произошло повторное затопление, в связи с чем жители обратились в администрацию округа.

«На сегодняшний день управляющая компания провела повторные работы по ремонту и устранила причину затопления», — сообщил Александр Хаюров.