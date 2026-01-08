Последствия снежного шторма устраняют в Люберцах

Все профильные службы Люберец перевели в режим повышенной готовности для оперативной уборки снега. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава городского округа Владимир Волков.

Он напомнил до вечера 9 января в регионе пройдут мощные снегопады, может выпасть до 33 миллиметров осадков.

«Для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды, мы дополнительно привлекли технику и людей», — отметил Волков.

Специалисты в первую очередь будут убирать дороги общего пользования, подъезды к медучреждениям и другим важным объектам, остановки общественного транспорта.

Глава округа попросил автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личных авто и пересесть на общественный транспорт. Он уточнил, что службы будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий снежного шторма.

Ранее в усиленном режиме начали работать коммунальщики в Зеленограде. Службы будут каждые несколько часов проводить противоледную обработку и прометание с помощью техники.