Последствия мощного снегопада устраняют в Зеленограде

Мощные снегопады с порывами ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Московском регионе 8 января. Непогода прогнозируется в том числе в Зеленограде, сообщила окружная электронная газета .

По ее данным, в столице высота сугробов за двое суток увеличится на 30 сантиметров. Заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что погода испортится во второй половине дня.

«В вечерние часы начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января и будет сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду. Наиболее мощные осадки ожидаются ночью и днем 9 января», — подчеркнул он.

В Зеленограде городские службы работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия снегопада. Коммунальщики планируют проводить сплошное механизированное прометание с противогололедной обработкой каждые несколько часов.

В связи с метелью Минтранс Подмосковья попросил жителей региона быть внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Также в ведомстве призвали не создавать помехи работе коммунальных служб, занимающихся уборкой снега.