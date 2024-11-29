Последствия снегопада устранили в Мытищах

Коммунальные службы Мытищ очистили от снега дворовые территории. В первую очередь дворники обращают внимание на подходы к подъездам.

Так, накануне специалисты расчистили игровые площадки, тротуары и прилегающую территорию у четырех домов на улице 1-я Пролетарская. За чистоту этих территорий несет ответственность компания «ГЖЭУ-4». В организации трудятся 12 дворников.

«Мы регулярно прибираемся на придомовых территориях. Обычно используем лопаты, но у нас также есть трактор для уборки больших территорий», – рассказал дворник «ГЖЭУ-4» Камрон Бабабеков.

С ноября в Мытищах работает Зимний штаб, куда могут обратиться жители с вопросами о содержании территорий округа. Оставить заявку можно по телефону 8 (916) 531-79-06, а также в сообщении WhatsApp или Telegram по этому же номеру. Сообщения принимают с шести утра и до 12 ночи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона.

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