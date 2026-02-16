Ждет обжигающий мороз. Московский регион накроют аномальные снегопады

Жителям Москвы и Подмосковья следует приготовиться к метели и ухудшению видимости. Об этом 360.ru рассказал Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном регионе сейчас в зоне влияния Балканского циклона пасмурно, временами снег, метель, снижение видимости до 2-3 километров», — уточнил он.

Также в столице и Московской области дует северо-восточный ветер с порывами до 9-12 метров в секунду. Сугробы в городе станут еще больше — их высота дойдет до 43-49 сантиметров. В южных районах Подмосковья прирост снежного покрова составит до 15-20 сантиметров.

«Несмотря на то, что температура -9… -12 градусов, из-за плотного ветра кажется, что на улице -17… -20 мороза, то есть такой обжигающий эффект», — объяснил специалист.

В регионе ожидаются аномальные осадки, на юге региона они составят до 79% месячной нормы. В Серебряных прудах выпадет 25 миллиметров осадков, в Зарайске — 22, в Кашире — 18.

Тишковец предупредил водителей и пешеходов о сложной ситуации на дорогах, в том числе снежных заносах.

«К полуночи снегопады прекратятся, с наступлением вторника благодаря влиянию скандинавского антициклона погода в регионе улучшится. Будет без осадков, поредеют облака, правда морозы будут усиливаться под утро. В столице -13…-16, по области -12…-17, местами до -20», — резюмировал он.

До этого синоптик Михаил Леус сообщил, что температура в Москве вернется к климатической норме к четвергу. Несмотря на потепление, снегопады усилятся.