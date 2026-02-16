Циклон «Вивиан» принесет в Москву до трети месячной нормы осадков за сутки

В некоторых районах Москвы из-за циклона «Вивиан» выпадет до 14 миллиметров осадков за сутки — почти треть месячной нормы февраля. Об этом написал в телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом синоптик отметил, что ненастье в столичном регионе не продлится долго. Уже вечером снегопады будут лишь в отдельных районах, а ночью прекратятся полностью.

Во вторник-среду температура воздуха резко пойдет на понижение и в ночные часы опустится до -20 градусов, а к четвергу начнет возвращаться к климатической норме из-за южного циклона. Однако потепление приведет и к новым снегопадам, отметил Леус.

«Не исключено, что в финале рабочей недели высота снежного покрова в Москве обновит максимум нынешней зимы», — подытожил он.

Нынешний рекорд установился 30 января — 61 сантиметр.

ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр сообщил, что в ближайшие часы ожидается пик снегопада, но в ночь на вторник осадки прекратятся.