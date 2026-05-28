Последний звонок прозвучал в гимназии № 16 в Люберцах
В этом году в городском округе Люберцы последний звонок прозвенел для 1681 одиннадцатиклассника. Поддержать учеников гимназии № 16 в этот ответственный день пришли их родители, а также почетные гости.
С напутственными словами к школьникам обратился глава округа Владимир Волков.
«Мы, конечно, желаем, чтобы все экзамены прошли, все сдали на те баллы, на которые сами себе поставили жизненную планку. Чтобы дальше пошли учиться в высшие учебные заведения. Конечно же, чтобы после этого возвращались в наш городской округ, применяли эти знания. Мы всегда ждем, ценим и гордимся нашими жителями. Теми, кто работает на наших предприятиях, кто поднимает нашу экономику. И как говорит наш губернатор Андрей Воробьев: „Дерзайте! У вас все получится!“, — сказал руководитель муниципалитета.
Учителя, родители, администрация школы пожелали будущим выпускникам успехов в жизни, твердо стоять на ногах и смело идти к своей цели. Дальнейшая судьба, считают педагоги, теперь только в их руках. А последний звонок — как последний аккорд школьной симфонии длиной в 11 лет. Расставаться с учениками всегда не просто.
«Какое-то внутреннее волнение, переживание. Потому что много вложено. Они становятся частью тебя, частью твоей души. А когда кто-то уходит, всегда больно, неприятно. Но, с другой стороны, ты радуешься, что выходят повзрослевшие, нравственно сформировавшиеся люди, для того, чтобы сделать наше будущее, чтобы Россия стала могучим государством», — поделилась классный руководитель выпускников Татьяна Сергеева.
Для каждого учителя со сцены звучали песни и слова благодарности за годы, проведенные в стенах школы, и за полученные знания. В зале царила атмосфера радости, легкой грусти и надежды на светлое будущее. Впереди выпускников ждет очень важный и ответственный период — сдача ЕГЭ. И только через месяц ребята с грустью смогут точно сказать: школьные годы позади.