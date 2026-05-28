Последний звонок прозвучал в гимназии № 16 в Люберцах

В этом году в городском округе Люберцы последний звонок прозвенел для 1681 одиннадцатиклассника. Поддержать учеников гимназии № 16 в этот ответственный день пришли их родители, а также почетные гости.

С напутственными словами к школьникам обратился глава округа Владимир Волков.

«Мы, конечно, желаем, чтобы все экзамены прошли, все сдали на те баллы, на которые сами себе поставили жизненную планку. Чтобы дальше пошли учиться в высшие учебные заведения. Конечно же, чтобы после этого возвращались в наш городской округ, применяли эти знания. Мы всегда ждем, ценим и гордимся нашими жителями. Теми, кто работает на наших предприятиях, кто поднимает нашу экономику. И как говорит наш губернатор Андрей Воробьев: „Дерзайте! У вас все получится!“, — сказал руководитель муниципалитета.

Учителя, родители, администрация школы пожелали будущим выпускникам успехов в жизни, твердо стоять на ногах и смело идти к своей цели. Дальнейшая судьба, считают педагоги, теперь только в их руках. А последний звонок — как последний аккорд школьной симфонии длиной в 11 лет. Расставаться с учениками всегда не просто.