Последний звонок прозвенел для 700 школьников в Богородском округе
Последний звонок отпраздновали 737 школьников Богородского округа. Руководитель муниципалитета Игорь Сухин поздравил выпускников центра образования № 5.
Ученики центра образования № 5 прощаются со школьными годами не в родных стенах. Здание, в котором ребята начинали учиться, сейчас реконструируют. Совсем скоро на этом месте появится новое образовательное учреждение на 950 учеников.
«Именно благодаря стараниям каждого из вас, благодаря вашим успехам нам удалось войти в госпрограмму — и ваша школа совсем скоро преобразится. Это будет новое здание, просторное, светлое, которое вместит в себя всех, кто здесь желает учиться», — сказал Игорь Сухин.
Он пожелал ребятам успешно сдать экзамены, продолжить образование и получить специальность. Глава также поблагодарил родителей выпускников и призвал их поддержать детей во время экзаменов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил в Реутове выпускников, которых видел еще первоклассниками.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».