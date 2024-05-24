Последний звонок прозвенел для 700 школьников в Богородском округе

Ученики центра образования № 5 прощаются со школьными годами не в родных стенах. Здание, в котором ребята начинали учиться, сейчас реконструируют. Совсем скоро на этом месте появится новое образовательное учреждение на 950 учеников.

«Именно благодаря стараниям каждого из вас, благодаря вашим успехам нам удалось войти в госпрограмму — и ваша школа совсем скоро преобразится. Это будет новое здание, просторное, светлое, которое вместит в себя всех, кто здесь желает учиться», — сказал Игорь Сухин.