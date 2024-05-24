Спустя 11 лет. Андрей Воробьев поздравил в Реутове выпускников, которых видел еще первоклассниками

Почти 11 лет назад открыли школу № 10 в Реутове — в тот день глава Подмосковья Андрей Воробьев перерезал красную ленточку вместе с первоклассниками, которые сегодня — выпускники. На последнем звонке губернатор поздравил ребят, вспомнив, как в начале здесь было всего 13 классов, а сегодня — 60.

Школу открывали в 2013 году. Тогда в ней было только 215 учеников, а теперь их почти 1,9 тысячи.

«Сегодня в Московской области последний звонок зазвучит для 127 тысяч наших ребят. Мы находимся в Реутове. Хочу поприветствовать выпускников, педагогов в лице директора, поблагодарить учителей и ребят за их добросовестное отношение, внимание и воспитание, которое наши дети приобретают в стенах школ», — сказал Андрей Воробьев.