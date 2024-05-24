Спустя 11 лет. Андрей Воробьев поздравил в Реутове выпускников, которых видел еще первоклассниками
Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове с последним звонком
Почти 11 лет назад открыли школу № 10 в Реутове — в тот день глава Подмосковья Андрей Воробьев перерезал красную ленточку вместе с первоклассниками, которые сегодня — выпускники. На последнем звонке губернатор поздравил ребят, вспомнив, как в начале здесь было всего 13 классов, а сегодня — 60.
Школу открывали в 2013 году. Тогда в ней было только 215 учеников, а теперь их почти 1,9 тысячи.
«Сегодня в Московской области последний звонок зазвучит для 127 тысяч наших ребят. Мы находимся в Реутове. Хочу поприветствовать выпускников, педагогов в лице директора, поблагодарить учителей и ребят за их добросовестное отношение, внимание и воспитание, которое наши дети приобретают в стенах школ», — сказал Андрей Воробьев.
Сегодня это не просто школа, а большой образовательный комплекс с дошкольными отделениями. Одно из них — «Теремок» — открыли в феврале прошлого года.
Хотел бы пожелать всем успешной сдачи, поступления и свободной, уже другой, студенческой жизни. Успехов и как можно больше всем нам творить добрых дел на благо города, региона, любимой страны. С праздником — с завершением учебного года!
Андрей Воробьев
В планах — сделать школу еще лучше, современнее и комфортнее. Весной следующего года откроют дополнительный корпус — там ребята смогут получать профильное образование в сфере IT.
Глава Подмосковья поделился, что этот день волнительный не только для учеников, их родителей и педагогов, но и для него.
«Поздравляю всех ребят с последним звонком и желаю успехов на экзаменах. Вы со всем справитесь!» — добавил Андрей Воробьев.
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