Полиция задержала жителя Одинцова за издевательства над кошкой

В Одинцове задержали мужчину, которого подозревают в жестоком обращении с домашним животным. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские узнали о преступлении в ходе мониторинга интернета. На одном из роликов мужчина, проживавший на улице Маршала Толубко, издевался над кошкой возле открытого окна. Также он ударил питомца о фасад дома.

По данным МВД, 44-летнего мужчину доставили в территориальный отдел полиции и составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.

Консьержка многоэтажки в Одинцове в беседе 360.ru рассказала, что жилец разозлился на кошку, которая стала справлять нужду в обувь. Он решил проучить ее, вытащил на балкон и тряхнул. А очевидцам показалось, что животное ударили о стену