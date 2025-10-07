Полицейский из Королева примет участие в региональном этапе конкурса профмастерства

Сегодня началось онлайн-голосование второго этапа Всероссийского конкурса Министерства внутренних дел России «Народный участковый-2025». Городской округ Королев представит участковый уполномоченный полиции капитан Максим Самошин, который победил в первом этапе.

По его словам, доверие жителей можно заработать только через конкретные действия и реальную помощь. Максим Самошин уже более трех лет отвечает за поддержание порядка на улице Циолковского в Королеве. Жители высоко оценивают его ответственность, профессионализм и готовность прийти на помощь. Максима Самошина второй год подряд признают лучшим участковым в Королеве.

Отдать свой голос за него можно на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области до 16 октября 2025 года. Победитель регионального этапа представит Подмосковье на федеральном уровне.